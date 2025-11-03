Política

Chavismo denuncia a funcionario del TSE

Diputados chavistas atacan a empleado del TSE por comentarios que consideran ofensivos contra Rodrigo Chaves y alegan que es beligerancia

Por Aarón Sequeira
03/11/2025, San José, Asamblea Legislativa, conferencia de prensa de la diputada oficialista Pilar Cisneros.
La jefa del chavismo, Pilar Cisneros, alega que los comentarios de un funcionario del TSE sobre el presidente Rodrigo Chaves, en defensa de las potestades del Tribunal para solicitar el desafuerdo del mandatario, son "beligerancia y parcialidad política". (José Cordero/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

