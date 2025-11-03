Chavismo denuncia a funcionario del TSE

La jefa del chavismo, Pilar Cisneros, alega que los comentarios de un funcionario del TSE sobre el presidente Rodrigo Chaves, en defensa de las potestades del Tribunal para solicitar el desafuerdo del mandatario, son "beligerancia y parcialidad política".

Cinco diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) denunciaron este lunes lo que consideran supuestos calificativos ofensivos contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, de parte de un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Se trata de Gustavo Román Jacobo, el director de Estrategia Política del TSE, a quien los chavistas acusan de una presunta parcialidad electoral y beligerancia, por las declaraciones que ha dado en diferentes espacios como vocero del Tribunal, mientras explicaba las potestades del órgano electoral para pedir el levantamiento de la inmunidad del mandatario.

La denuncia va firmada por la jefa chavista, Pilar Cisneros; el subjefe oficialista, Daniel Vargas, y los diputados Manuel Morales, Jorge Antonio Rojas y Alexánder Barrantes.

En conferencia de prensa, Cisneros primero insistió en que el TSE se excede en sus competencias al pedir a la Asamblea Legislativa que se le quite el fuero a Chaves para seguirle una investigación por beligerancia.

De inmediato, aseguró que Román “no ha hecho más que opinar y dar su percepción sobre la campaña para desanimar al electorado de votar por la continuidad de Rodrigo Chaves”.

Aunque los cinco legisladores llevaron la denuncia por supuesta beligerancia y parcialidad política, por presunta infracción al artículo 146 del Código Electoral, en su documento solo enlistaron los comentarios de Román frente a los ataques de Chaves contra el TSE por la petición de desafuero.

Cisneros adujo que el funcionario del TSE ha sido descarado en sus “epítetos y calificativos inaceptables como vocero del Tribunal”, y adujo que tiene tintes electorales, porque se puede entender que “colateralmente” ataca la opción partidista que apoya la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves.

Específicamente, Cisneros citó un artículo en el medio digital CRHoy donde el funcionario dijo que dejaba de lado las “ridiculeces vergonzosas” como la de llamar “golpe de Estado” a la solicitud de levantamiento de inmunidad de Chaves y donde manifestó que discutir las potestades del TSE para pedir el desafuero del mandatario “tiene tanto sentido como discutir con terraplanistas”.

A la jefa chavista tampoco le gustó una entrevista en San Carlos Digital, donde Gustavo Román dijo que “en democracia no hay tiranos”, en el sentido de que hay personas que no toleran un no, o cualquier discrepancia la consideran una falta de respeto o traición.

“El descarado dice cosas como que la democracia no admite tiranos, evidentemente en referencia al presidente Rodrigo Chaves, tirano, matón y personaje intimidante”, indicó Cisneros y adujo que se trata de una campaña del funcionario contra el mandatario.

Consulta por La Nación sobre el periodo en que hicieron el seguimiento sobre la presunta beligerancia de Román, Pilar Cisneros dijo que no sabía exactamente el periodo revisado.

“Varios meses diría yo”, dijo la vocera oficialista, pero de seguido reconoció que han seguido lo dicho por Román desde que el Tribunal hizo la solicitud al Congreso para el levantamiento de la inmunidad de Chaves.

Cuestionada si podría ser esta denuncia una revancha contra el Tribunal por la solicitud de desafuero, precisamente por hacerla a raíz del debate que han tratado de hacer desde el chavismo, Pilar Cisneros alegó que no lo es y que ella no asume “revanchas de ningún tipo”.

A las 2:30 p. m., el coordinador del Cuerpo de Letrados del TSE, Juan Luis Rivera, confirmó la presentación no solo de la denuncia presentada por los cinco diputados, sino también una de tres ciudadanas, Sofía Amador Brenes, Paulina Echeverría Cantillo y Luisa Magaly Ramírez Calderón, por los mismos hechos.

Rivera agregó que a las denuncias se les asignaría un número de expediente y se trasladó a la fase de admisibilidad, para determinar si contiene elementos suficientes para tramitarse o no.