TSE envió letrados a explicarle a Rodrigo Chaves qué puede hacer en veda electoral: ‘Frente a cámaras, regresan al discurso mentiroso’

El 1.º de octubre fue la última vez que se transmitió la conferencia de prensa de Rodrigo Chaves, en Casa Presidencial, a través de las redes gubernamentales.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) envió tres letrados a explicarles al presidente de la República, Rodrigo Chaves, a sus ministros y a los presidentes ejecutivos, qué pueden hacer durante la veda electoral que rige desde el 2 de octubre.

La visita de los letrados, sugerida por Pilar Cisneros, jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se concretó el miércoles 8 de octubre, a las 3 p. m., durante la sesión del Consejo de Gobierno, en el que también participaron los presidentes de las instituciones autónomas.

Así lo detalló Gustavo Román, director general de Estrategia y Gestión Político Institucional del TSE.

Román explicó que él y dos letrados acudieron a la oficina de Cisneros, el viernes 3 de octubre, para responder las preguntas que la diputada tenía sobre la veda electoral de la propaganda gubernamental.

En la reunión con Cisneros, en su despacho de la Asamblea Legislativa, estuvieron el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y el subjefe de la fracción del PPSD, Daniel Vargas.

De parte del TSE, estuvieron Román, Juan Luis Rivera y Alejandro Robles.

“Nos hizo un montón de preguntas que tenía (Cisneros), se las respondimos todas. Parecía que había entendido, incluso nos dijo que nos dejáramos el número de ella para que les avisáramos si estaban haciendo algo incorrecto“, afirmó Román.

Luego de la cita con Cisneros se acordó que los letrados fueran al Consejo de Gobierno, donde estuvieron, además de Rivera y Robles, Andrei Cambronero, el jefe de despacho de la presidencia del TSE.

La principal discusión entre Zapote y el Tribunal se ha centrado en las limitaciones que fija el artículo 142 del Código Electoral para las instituciones públicas, específicamente la prohibición de publicitar, durante la campaña electoral, información sobre obra pública.

En una resolución del 20 de junio pasado, el TSE enfatizó en que la prohibición incluye la difusión en todas las redes sociales y plataformas digitales institucionales.

Tampoco se pueden transmitir conferencias de prensa ni anuncios gubernamentales por plataformas de streaming en las redes institucionales.

Eso causó reclamos de parte del presidente Chaves, que constantemente habló de “mordaza” y de “golpe de Estado institucional”.

Gustavo Román enfatizó en que las reuniones aclaratorias buscaron reforzar el hecho de que no hay ninguna prohibición para que se hagan conferencias de prensa, siempre y cuando las transmitan medios privados, e incluso las redes de Cisneros.

“Doña Pilar nos preguntó, en la reunión en su despacho, que si ella podía hacer la transmisión en sus canales propios, con su propio teléfono y perfil. Nosotros le dijimos que sí, que por supuesto, pero cuando salen a anunciarlo a las cámaras lo presentan como un gran acto de rebeldía o de ingenio, que desafían la orden del TSE.

”Eso es una puesta en escena, porque desde el principio se les dijo que lo podían hacer”, enfatizó Román.

Además, reiteró que tanto Arnold Zamora como Cisneros, y los jerarcas en el Consejo de Gobierno Ampliado, tomaron nota y parecían entender todas las explicaciones dadas por los letrados.

“Pero, cuando están al frente de la cámara, regresan al mismo discurso, totalmente mentiroso, de mordaza, dictadura y golpe de Estado, que se han dejado decir”, criticó el vocero del TSE.

Román añadió que el Tribunal Supremo de Elecciones no vigila lo que hagan los jerarcas, pues no actúa de oficio en casos de beligerancia, sino solamente ante denuncia.

Señaló que, por ejemplo, Rodrigo Chaves estuvo en una entrevista el lunes, en el noticiero de Multimedios, con el periodista Michael Soto.

Cuando el comunicador le preguntó sobre seguridad, Chaves dijo que él no sabía si podía contestar preguntas sobre seguridad y que no sabía si podía tener un discurso celebratorio.

“Todo eso es mentira, porque se les aclaró, en la reunión con Cisneros y mis compañeros, en Casa Presidencial.

”El presidente, en una entrevista o una inauguración de obra o entrega de bonos, puede ser todo lo celebratorio o laudatorio que quiera, decir que es el mejor presidente. Lo que no puede hacer es transmitirlo desde las plataformas institucionales”, aclaró Román.