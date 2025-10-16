Política

TSE envió letrados a explicarle a Rodrigo Chaves qué puede hacer en veda electoral: ‘Frente a cámaras, regresan al discurso mentiroso’

Tres letrados del TSE fueron al Consejo de Gobierno Ampliado, por sugerencia de Pilar Cisneros, a responder dudas de ministros y otros jerarcas

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Ultima conferencia de prensa, del presidente de la República, Rodrigo Chaves
El 1.º de octubre fue la última vez que se transmitió la conferencia de prensa de Rodrigo Chaves, en Casa Presidencial, a través de las redes gubernamentales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEVeda electoralProhibición electoralRodrigo ChavesPilar CisnerosGustavo Román
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.