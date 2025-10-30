Encendido debate en el plenario: diputados chavistas votaron contra moción de apoyo absoluto al TSE por ataques de Rodrigo Chaves

El plenario fue escenario de un encendido debate para la defensa del TSE.

Los diputados aprobaron de forma mayoritaria una moción presentada este jueves en el plenario legislativo para manifestar su apoyo absoluto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y su repudio a los ataques del presidente, Rodrigo Chaves, hacia la presidenta del órgano electoral, Eugenia Zamora.

En total, 33 congresistas de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Nueva República (PNR), así como independientes, votaron a favor del pronunciamiento de apoyo a la democracia.

En cambio, los ocho legisladores chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) votaron en contra de la propuesta y alegaron, en boca de su vocera, Pilar Cisneros, que el Tribunal ha cometido errores. La principal molestia de los oficialistas es que ese órgano pidió el levantamiento de la inmunidad de Chaves para afrontar 15 denuncias por beligerancia política.

