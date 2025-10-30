Política

Luis Amador, Boris Molina, Douglas Caamaño y Ariel Robles; candidatos rechazan violencia política de Rodrigo Chaves hacia presidenta del TSE

Eugenia Zamora, presidenta del TSE, rechazó los ataques personales de Rodrigo Chaves y advirtió que amenaza la paz y la estabilidad política

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Candidatos TSE
Luis Amador, Boris Molina, Douglas Caamaño y Ariel Robles fueron los primeros candidatos presidenciales en las elecciones 2026 en reaccionar en apoyo a la presidenta del TSE. (Archivo LN/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Candidatos presidencialesElecciones 2026Eugenia ZamoraRodrigo ChavesTSE
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.