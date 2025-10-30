Luis Amador, Boris Molina, Douglas Caamaño y Ariel Robles; candidatos rechazan violencia política de Rodrigo Chaves hacia presidenta del TSE

Luis Amador, Boris Molina, Douglas Caamaño y Ariel Robles fueron los primeros candidatos presidenciales en las elecciones 2026 en reaccionar en apoyo a la presidenta del TSE.

Los candidatos presidenciales reaccionaron este jueves en rechazo a los ataques que ha lanzado el presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora.

Consultados por La Nación, los primeros aspirantes presidenciales en reaccionar fueron Luis Amador, de Integración Nacional (PIN); Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática (PUCD); Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero (ACRP), y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).

Los aspirantes presidenciales acuerparon a Zamora, como jerarca del órgano que funge como juez electoral y árbitro de los comicios nacionales.

“Me parece muy adecuado el llamado que le hace la presidenta del TSE al inquilino de Zapote, quien se ha olvidado de gobernar y se ha dedicado a hacer una campaña política. Se olvidó de hacer acuerdos con la Asamblea Legislativa, y tiene el país polarizado y estancado”, dijo Luis Amador.

El exministro de Obras Públicas y Transportes agregó que, aunque “Chaves esté embriagado de poder, a él le corresponde entregarlo el 8 de mayo de 2026″.

El abogado Boris Molina cuestionó que desde Zapote sobren los ataques, ofensas y la violencia política hacia el TSE, como Chaves “suele hacerlos con todo el que sienta que no puede dominar o humillar”.

Molina aseguró que, con la respuesta de Zamora a Chaves, debería terminar la estéril discusión entre poderes para concentrar el país en la campaña electoral y que los costarricenses puedan escuchar las propuestas de los 20 candidatos sin ningún ruido.

Douglas Caamaño enfatizó que las declaraciones de Rodrigo Chaves no son simples opiniones, sino “actos de violencia política institucional”.

Agregó que el presidente intenta condicionar el resultado electoral desde el poder y añadió que “todo indica que está preparando el terreno para deslegitimar lo que las encuestas y mediciones de minería de datos ya anticipan, una segunda ronda sin el control absoluto del oficialismo”.

Caamaño dijo que no se vale que Chaves siembre dudas sobre las urnas ni atacar la credibilidad del árbitro cuando teme perder el partido.

El frenteamplista Ariel Robles se sumó a los llamados de respeto a la institucionalidad y la democracia hechos Eugenia Zamora.

“No es momento para que el gobierno esté atacando al TSE, son tiempos complejos. Debemos corregir esas formas, nos corresponde a todos hacer un llamado a respetar el Tribunal que defendió que Rodrigo Chaves ocupara el cargo de presidente. Cuestionar al TSE es cuestionar el proceso mismo que nos permitió ser electos”, dijo el diputado.

Noticia en desarrollo