Las 8 claves de la carta de la presidenta del TSE a Rodrigo Chaves

La magistrada Eugenia Zamora Chavarría (al centro), presidenta del TSE, junto a los magistrados Max Esquivel Faerron, Zetty Bou Valverde, Luz Retana Chinchilla y Héctor Fernández Masís.

Eugenia Zamora Chavarría, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), le envió este 30 de octubre una carta al mandatario Rodrigo Chaves motivada por los ataques del gobernante al árbitro electoral antes de los comicios del 2026. Estas son las ocho claves del mensaje de ella para él:

1- Usted está amenazando la paz y la estabilidad política al tratar de minar la credibilidad del TSE.

2- El foco de atención no debe estar en usted, sino en los candidatos y sus propuestas para resolver los problemas nacionales.

3- Merezco respeto y usted me lo ha faltado, pero eso es irrelevante, porque lo que busca es atacar al TSE faltando a la verdad.

4- Es falso que el TSE esté sesgado; la institución cuidó sus votos cuando usted fue elegido presidente.

5- Sin embargo, el TSE no podía quedarse cruzado de brazos ante aparentes irregularidades en el financiamiento electoral, denuncias de beligerancia política y la amenaza de un apagón de TV y radio en plena campaña.

6- Cuando el Tribunal procedió a cumplir la ley, entonces usted cambió los elogios al TSE por los insultos.

7- Haber participado en un gobierno hace más de 35 años no veta a nadie para ser magistrado electoral.

8- Esta es la primera vez en 76 años que el TSE tiene que emitir un pronunciamiento de este tipo y lo hace porque el proceso electoral es la alternativa a la violencia política.