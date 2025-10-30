Política

Las 8 claves de la carta de la presidenta del TSE a Rodrigo Chaves

Estos son los ocho mensajes fundamentales de la carta de Eugenia Zamora, presidenta del TSE, al mandatario Rodrigo Chaves con motivo de sus ataques al árbitro electoral

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
El TSE advierte de que Rodrigo Chaves amenaza la paz de Costa Rica. En la imagen, la magistrada Eugenia Zamora Chavarría (al centro), presidenta del TSE, junto a los magistrados Max Esquivel Faerron, Zetty Bou Valverde, Luz Retana Chinchilla y Héctor Fernández Masís.
La magistrada Eugenia Zamora Chavarría (al centro), presidenta del TSE, junto a los magistrados Max Esquivel Faerron, Zetty Bou Valverde, Luz Retana Chinchilla y Héctor Fernández Masís. (TSE/TSE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TSEElecciones 2026Rodrigo ChavesEugenia Zamora
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.