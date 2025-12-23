Política

Campaña de Rodrigo Chaves ‘Cayó la mordaza’ fue distorsión informativa y un irrespeto al proceso electoral y la democracia, sentencia el TSE

Tribunal Supremo de Elecciones declaró con lugar el recurso de amparo presentado por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, contra Chaves y Mario Zamora, ministro de Seguridad

Por Aarón Sequeira
El MSP y la Fuerza Pública publicaron, y más tarde eliminaron, las imágenes de sus portadas de la campaña "Cayó la mordaza", promovida desde la Casa Presidencial como un ataque a la jurisprudencia del TSE sobre veda propagandística. (La Nación/Captura de pantalla de Facebook)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

