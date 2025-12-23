Campaña de Rodrigo Chaves ‘Cayó la mordaza’ fue distorsión informativa y un irrespeto al proceso electoral y la democracia, sentencia el TSE

El MSP y la Fuerza Pública publicaron, y más tarde eliminaron, las imágenes de sus portadas de la campaña "Cayó la mordaza", promovida desde la Casa Presidencial como un ataque a la jurisprudencia del TSE sobre veda propagandística.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) considera que la campaña de la administración del presidente Rodrigo Chaves denominada “Cayó la mordaza”, del 2 de octubre pasado, constituyó una “distorsión informativa de parte del presidente de la República”.

Así lo resolvieron los magistrados electorales al declarar con lugar el recurso de amparo electoral presentado por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, en contra del mandatario y del ministro de Seguridad, Mario Zamora.

En su gestión ante el TSE, la Defensoría de los Habitantes denunció que la Fuerza Pública incurrió en un acto de insubordinación al régimen electoral, al difundir en sus cuentas oficiales el mensaje de la supuesta mordaza que alegó Rodrigo Chaves, porque la jurisprudencia electoral le ordenó no utilizar las redes oficiales para hacer propaganda gubernamental, a partir del 2 de octubre.

En respuesta a la defensora, el TSE manifestó que Chaves irrespetó, en pleno inicio de campaña, el principio democrático, los principios fundacionales de la función electoral y la institucionalidad democrática adoptada por los diputados constituyentes de 1949.

“Conlleva una afectación refleja de la libertad del sufragio, en tanto incide en las garantías que son base del sistema democrático”, resolvió el órgano electoral.

El Tribunal también declaró con lugar el amparo en relación con la difusión del Ministerio de Seguridad, en sus redes sociales, de un mensaje que contenía la imagen de Rodrigo Chaves, con la frase “Cayó la mordaza”.

“Dicha publicación generó un estado de alerta y confusión sobre el deber de colaboración y apoyo que, constitucionalmente, le es exigido a las fuerzas de policía durante el proceso electoral, y, en ese tanto, resulta contraria a principios constitucionales fundamentales para el libre ejercicio del sufragio: libertad, orden, pureza e imparcialidad, así como contraria de la regla constitucional que instrumentaliza el cumplimiento de estos principios a través de la cesión del mando compartido de la Fuerza Pública al TSE”, sentenciaron los magistrados electorales.

El argumento de Angie Cruickshank ante el Tribunal fue que, tanto Rodrigo Chaves como Mario Zamora, hicieron manifestaciones desinformadoras sobre el proceso electoral, en la conferencia de prensa de la Casa Presidencial del 1.º de octubre, junto con la difusión de la campaña sobre la presunta mordaza, el día siguiente.

Esas acciones violentaron, a juicio de Cruickshank, el derecho a la información pública, veraz, completa, objetiva y neutral, el principio democrático, así como el orden público, la seguridad nacional y la institucionalidad democrática.

Aunque la intención del gobierno era atacar la veda electoral establecida contra toda propaganda de las instituciones y de los jerarcas del Poder Ejecutivo, dicha campaña fue ampliamente criticada por múltiples comentaristas en las redes sociales.

Tanto así que, horas después, los diferentes perfiles de las instituciones públicas borraron las publicaciones donde amplificaban los ataques de Rodrigo Chaves contra el TSE y la foto con el mensaje sobre la presunta mordaza.