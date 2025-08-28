Política

Alcaldesa de Limón dejó plantada a la Asamblea Legislativa para ir a inspeccionar una calle comunal

Ana Matarrita explicó que alguien le informó de que no habría cuórum para la sesión solemne, por lo que decidió irse a atender sus asuntos

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, dejó plantada a la Asamblea Legislativa este jueves, para ir a inspeccionar una calle comunal y atender otros asuntos prioritarios de la municipalidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alcaldesa limonenseAna Matarrita McCallaLimónDiputados en LimónAsamblea Legislativa en LimónAlcaldes chavistas
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.