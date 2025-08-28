Alcaldesa de Limón dejó plantada a la Asamblea Legislativa para ir a inspeccionar una calle comunal

La alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, dejó plantada a la Asamblea Legislativa este jueves, para ir a inspeccionar una calle comunal y atender otros asuntos prioritarios de la municipalidad.

Así se lo explicó a La Nación, cuando fue consultada por las razones para ausentarse de la sesión parlamentaria que se realizó con motivo del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, que se celebra este domingo 31 de agosto.

LEA MÁS: Alcaldesa de Limón renuncia al partido de Natalia Díaz y se acerca al chavismo

Según el programa dado a conocer por la oficina de prensa del Congreso, Matarrita tenía el uso de la palabra después del presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, pero no se presentó.

En su respuesta, enviada a las 12:23 p. m. de este jueves, la alcaldesa limonense dijo que una persona le informó de que no habría cuórum para realizar la sesión solemne, por lo que el evento de los diputados sería solamente una sesión de trabajo. Sin embargo, no respondió quién le informó eso.

LEA MÁS: Diputada de Limón llora en sesión de Asamblea: ‘¿Qué vamos a celebrar?, están matando a nuestra gente en la calle, frente a niños de kínder’

“Decidí apersonarme a realizar una inspección de una calle comunal de la que hemos tenido avisos de la comunidad y atender otros asuntos”, dijo la funcionaria.

Tal como publicó este medio, efectivamente no se conformó el cuórum de 38 diputados necesario para que fuera una sesión del plenario válida, pues al inicio solamente había 36 congresistas y, unos minutos después del inicio, llegó la vicepresidenta legislativa, Vanessa Castro, quien tuvo problemas por cierres en la ruta 32.

LEA MÁS: ‘Limón es una bomba de tiempo. Mientras estamos aquí, están enterrando al hijo de un expresidente legislativo’, lamenta diputada del PUSC

Sin embargo, el programa de la sesión se siguió como si hubiera habido cuórum, con las respectivas intervenciones de Rodrigo Arias, los actos culturales y los discursos de los respectivos representantes de las diferentes fracciones parlamentarias sobre la situación de la provincia y la importancia de la cultura afrocostarricense para el país.

Pese a que prefirió irse para otro lugar y no a la sesión legislativa, la alcaldesa de Limón alegó que se hicieron todos los esfuerzos, desde la municipalidad, para colaborar y apoyar la celebración de la sesión solemne de los diputados.

“Es nuestro deber como gobierno local, pero también es mi deber continuar con las funciones de la alcaldesa y atender a las comunidades. Limón no se detiene”, dijo.

El director de Protocolo de la Asamblea, el exdiputado Luis Vásquez, comentó que la alcaldesa sí había confirmado su asistencia, bajo la condición de ir si estaba en el cantón.

LEA MÁS: Rodrigo Arias en Limón: ‘No puede normalizarse que niños sean asesinados mientras duermen’

“Sabíamos que dependía de su itinerario. Entendemos que estaba fuera del país”, dijo Vásquez, quien añadió que el asistente de Ana Matarrita le comunicó la ausencia de la funcionaria municipal una hora antes de la sesión.

Ana Matarrita McCalla está entre los 15 alcaldes que dejaron los partidos con que ganaron las elecciones municipales de 2024 y se sumaron al chavismo.

LEA MÁS: Asamblea sin cuórum en Limón: 20 diputados faltaron a celebración de la persona negra y cultura afrocostarricense

Ella dejó el Partido Unidos Podemos (PUP), de Natalia Díaz, a finales de marzo de este año y anunció su decisión en un programa de televisión.

En su momento, argumentó falta de representatividad de personas afrodescendientes en esa agrupación política. Este domingo, en una publicación de La Nación, ella señaló que es amiga personal de Laura Fernández, con quien compartió como asesora legislativa de Mario Redondo, en el periodo legislativo 2014-2018, en el Congreso.