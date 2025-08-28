Asamblea sin cuórum en Limón: 20 diputados faltaron a celebración de la persona negra y cultura afrocostarricense

Alejandro Pacheco, Melina Ajoy y Horacio Alvarado, del PUSC, así como Ariel Robles y Jonathan Acuña (atrás), del Frente Amplio, sí acudieron a la sesión legislativa en Limón.

Aunque la Asamblea Legislativa había aprobado, desde hace dos meses, realizar una sesión solemne en la ciudad de Limón, con motivo del Día de la Persona Negra y de la Cultura Afrocostarricense que se celebra este 31 de agosto, al final se ausentaron 20 diputados a la reunión prevista para este jueves, en el Centro de la Cultura Limonense.

Al inicio de la sesión, solamente había 36 congresistas y la vicepresidenta legislativa llegó 20 minutos tarde, por los cierres de la ruta 32.

Rodrigo Arias: "Si no hay cuórum, no es sesión solemne"

La hora prevista para iniciar la sesión de los diputados era las 10 a. m., con 15 minutos de gracia para reunir el cuórum de 38 congresistas que exige la Constitución Política.

LEA MÁS: Diputada de Limón llora en sesión de Asamblea: ‘¿Qué vamos a celebrar?, están matando a nuestra gente en la calle, frente a niños de kínder’

No obstante, ya para esa hora, el presidente del Congreso, el liberacionista Rodrigo Arias estaba advertido de que no llegarían los suficientes parlamentarios para que la sesión tuviera la validez exigida por la Carta Magna.

Minutos antes de que iniciara el evento, a través de la transmisión de YouTube, se abrió el micrófono y se escuchó una conversación de Arias con dos funcionarios legislativos, donde se escuchaba que no habría diputados suficientes para que se formara el cuórum.

Rodrigo Arias presidió la sesión, junto con Carlos Felipe García (izq.), del PUSC, y el liberacionista Geison Valverde (der.). (Asamblea Legislativa/La Nación)

Entonces, uno de ellos le comentó al presidente legislativo que tendrían que realizar una sesión de trabajo, es decir, una reunión sin cumplir con los requisitos oficiales para considerarse una sesión del plenario de la Asamblea.

La Nación tuvo acceso a la lista de asistencia de los diputados, donde se confirmó que, efectivamente, solamente llegaron 36 congresistas y los 20 restantes faltaron y una llegó tarde. Algunos de ellos por tener permiso de incapacidad y otros sin permiso.

LEA MÁS: ‘Limón es una bomba de tiempo. Mientras estamos aquí, están enterrando al hijo de un expresidente legislativo’, lamenta diputada del PUSC

La presidencia del Congreso tiene como norma reglamentaria solamente dar 10 permisos de ausencia, para no poner en riesgo la realización de las sesiones del plenario.

Si la sesión hubiera sido en el plenario del edificio legislativo, no habría debido realizarse.

LEA MÁS: Rodrigo Arias en Limón: ‘No puede normalizarse que niños sean asesinados mientras duermen’

Cuando dieron las 10:15 a. m., Rodrigo Arias dio inicio a la sesión como si nada pasara y sin informar que no se había constituido el cuórum de ley. La Nación consultó a la presidencia legislativa las razones para hacer eso y cuántos permisos había autorizado, pero no hubo respuesta al cierre de este artículo.

En el caso de la vicepresidenta legislativa, Vanessa Castro, llegó tarde a la actividad y quedó como ausente, por lo que perderá la dieta de la sesión. En el chat del PUSC, explicaron que llegó tarde a Limón por los cierres en la ruta 32.

“Perdí dieta, pero lo importante es que sí llegué. Es un viaje largo, pero voy a atender varias reuniones. Me permito aclararlo, porque es un viaje largo como para quedar que no llegué”, dijo.

En el caso de Alejandra Larios y Carolina Delgado tienen permiso por incapacidad. Sonia Rojas se encuentra fuera del país, con permiso de la presidencia, y según un asesor de Monserrat Ruiz, tuvo un quebrando de salud que le imposibilitó asistir.

Nueva República afirmó que Olga Morera también está incapacitada, mientras que Gilberth Jiménez no fue a Limón porque tenía una reunión con el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El Frente Amplio aseguró que Sofía Guillén tenía permiso de ausencia por embarazo, mientras que Priscilla Vindas y Antonio Ortega tenían problemas de salud, según el encargado de prensa.

El despacho de Luz Mary Alpízar dijo que ella también tenía permiso. En el caso de Johana Obando, su periodista dijo que la diputada tuvo que atender una situación familiar de último momento, por la madrugada, lo que le hizo imposible viajar a Limón.

De parte de la oficina de Andrea Álvarez, indicaron que ella tenía una cita impostergable de fertilización in vitro.

La presidencia de la Asamblea Legislativa explicó que había exactamente ocho permisos otorgados y se reportaron dos incapacidades.

“Los diputados restantes que no tengan permiso ni justificación pierden la dieta. Para efectos legislativos, la sesión protocolaria fue de trabajo”, informó el despacho de Rodrigo Arias.

Los diputados que aparecen como ausentes a la sesión de este jueves, según la lista de asistencia, fueron:

PLN (6): Alejandra Larios (se encuentra incapacitada), Andrea Álvarez, Carolina Delgado (incapacitada), Dinorah Barquero, Monserrat Ruiz, Sonia Rojas.

PPSD (4): Daniel Vargas, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Alexánder Barrantes.

PUSC (2): Vanessa Castro y Daniela Rojas.

Nueva República (1): Olga Morera.

Frente Amplio (3): Antonio Ortega, Sofía Guillén y Priscilla Vindas.

Independientes (5): Gilberth Jiménez, Cynthia Córdoba, Kattia Cambronero, Johana Obando y Gloria Navas.