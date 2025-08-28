Política

Asamblea sin cuórum en Limón: 20 diputados faltaron a celebración de la persona negra y cultura afrocostarricense

Solamente hubo 36 legisladores al inicio de la sesión de trabajo que hizo la Asamblea, la vicepresidenta llegó tarde

Por Aarón Sequeira
Diputados Asamblea Legislativa Limón
Alejandro Pacheco, Melina Ajoy y Horacio Alvarado, del PUSC, así como Ariel Robles y Jonathan Acuña (atrás), del Frente Amplio, sí acudieron a la sesión legislativa en Limón. (Asamblea Legislativa/La Nación)







