Alcalde que había dado adhesión a Laura Fernández renuncia: su salida será efectiva el 7 de mayo

El alcalde de Barva, José Acuña Prado, presentó su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva a partir del 7 de mayo. Así lo anunció al Concejo Municipal la noche del 27 de abril, durante sesión oficial.

El jerarca no profundizó en las razones que lo llevaron a tomar la decisión y se limitó a señalar que obedece a “motivos personales”.

Acuña fue electo por el Partido Republicano Social Cristiano y no podía relegirse porque alcanzó el máximo de mandatos permitidos por ley (dos periodos de 4 años cada uno). Su nombramiento finalizaba en 2028.

Acuña es uno de los jerarcas municipales que dio su adhesión a la oficialista y, ahora presidenta electa, Laura Fernández. La funcionaria asumirá el Ejecutivo el próximo 8 de mayo.

“Servir durante estos años al pueblo de Barva ha sido mi mayor privilegio”, dijo el jerarca municipal durante la lectura de una carta en la que dio a conocer su decisión.

El funcionario no confirmó si se unirá al próximo gobierno.

Segunda renuncia

La renuncia de Acuña se suma a la dimisión del alcalde Río Cuarto de Alajuela, José Miguel Jiménez Araya, efectiva a partir del 5 de mayo próximo.

En el caso de Jiménez, también dijo que era por “motivos personales”, pero agregó que “la vida le presenta a uno posibilidades personales en las cuales hay que tomar decisiones, a veces el tren solo pasa una vez”.

En el caso del alcalde alajuelense, fue electo por el Partido Liberación Nacional (PLN); sin embargo, en agosto pasado dio su adhesión a la campaña de la oficialista Laura Fernández.

En 2028, Jiménez también llegaba al final de su nombramiento sin posibilidad de reelección, ya que se desempeñaba como jerarca de Río Cuarto desde 2018. No confirmó si ocupará un cargo en el gobierno de Fernández.