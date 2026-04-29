Política

Alcalde que había dado adhesión a Laura Fernández renuncia: su salida será efectiva el 7 de mayo

Funcionario no aclaró si formará parte del próximo gobierno de Laura Fernández

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Alcaldes Electos
Jorge Antonio Acuña Prado es el actual alcalde de Barva. (Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Municipalidad de BarvaJorge Acuña PradoLaura Fernández
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.