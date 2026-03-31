Política

¿Tienen todos los alcaldes chavistas vía libre para reelegirse en 2028?

El salto hacia el oficialismo no garantiza el mismo futuro electoral para todos sus aliados locales

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Por Lucía Astorga
Con un año y tres meses en el cargo, nueve alcaldes renunciaron a sus partidos y se manifestaron cercanos al gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
La renuncia de alcaldes electos por otras agrupaciones políticas permitió al chavismo contar con una base territorial para afrontar los comicios nacionales. (Diseño Canva/La Nación/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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