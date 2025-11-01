Política

Agrupación de mujeres cuestiona el actuar del Inamu: ‘No puede ser una voz que habla solo cuando hay poder o cámaras de por medio’

La presidenta del Inamu fue acusada por una mujer por supuestamente ofrecerle ‘beneficios’ a cambio de presentar una denuncia por violación contra Randall Zúñiga, director del OIJ

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
08/03/2024, San Jose, Avenida Segunda, marcha del Día de la Mujer Internacional parque central.
08/03/2024, San Jose, Avenida Segunda, marcha del Día de la Mujer Internacional parque central. (Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
InamuRandall Zúñigafemicidiosdenuncias sexuales
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.