Laura Chinchilla cuestiona ‘interés’ del gobierno en el caso de Randall Zúñiga: ¿Por qué tanto involucramiento?

"¿Por qué tanta diligencia e involucramiento de funcionarios de gobierno en este caso", se pregunta la expresidenta Laura Chinchilla sobre el caso de Randall Zúñiga.

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, cuestionó el “interés y la diligencia” del gobierno ante las tres denuncias por delitos sexuales que enfrenta el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.

“No sé ustedes, pero la “malicia indígena” nos debe llamar a preguntarnos: ¿Por qué tanta diligencia e involucramiento de funcionarios de gobierno en este caso, cuando se trata del mayor justiciero de los criminales del país? ¿Por qué el canal oficial del gobierno -que no es el 13- luce tan entusiasmado con el caso, cuando se trata de quien ha logrado neutralizar valerosamente a varios criminales que azotan al país?“, dijo la exmandataria en una publicación en la red social X (antes Twitter).

Chinchilla señaló que, aunque respalda la decisión de investigar cualquier denuncia, resulta “preocupante” la forma en que algunos sectores —incluidos funcionarios del Gobierno— han reaccionado al caso.

“No entiendo a quienes se regocijan con la situación que atraviesa el director del OIJ”, escribió la exmandataria.

Chinchilla destacó la trayectoria de Zúñiga, a quien calificó como “uno de los mejores funcionarios públicos”, recordando su liderazgo en el combate al crimen organizado y a las pandillas locales, “pese a los obstáculos del gobierno”.

La expresidenta dijo que la Corte Plena actuó correctamente al suspenderlo para investigar.

Denuncias

El director del OIJ, Randall Zúñiga, enfrenta dos causas por presunta violación y, una tercera, por contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad.

LEA MÁS: Mujer declara que presidenta del Inamu la abordó con una denuncia redactada contra Randall Zúñiga, pero ella declinó firmar

Zúñiga fue suspendido 15 días hábiles por la Corte Plena, mientras avanza una investigación en la Inspección Judicial por supuestos comentarios y filtraciones de investigaciones penales.

El director de la policía judicial denunció ayer que “personeros del gobierno” ofrecieron beneficios estatales a una mujer para que pusiera una denuncia falsa de violación en su contra.

Una mujer también denunció a la presidenta del Inamu, Yerlin Zúñiga, de haberle ofrecido beneficios estatales a cambio de firmar una denuncia por delitos sexuales en contra Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).