El País

Laura Chinchilla cuestiona ‘interés’ del gobierno en el caso de Randall Zúñiga: ¿Por qué tanto involucramiento?

La presidenta del Inamu fue acusada por una mujer de haberle supuestamente ofrecido ‘beneficios’ a cambio de firmar una denuncia por delitos sexuales en contra Randall Zúñiga

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
14/08/2025, San José, Asamblea Legislativa, comparecencia de la ex presidente de la república Laura Chinchilla en la comisión de Seguridad y Narcotráfico.
"¿Por qué tanta diligencia e involucramiento de funcionarios de gobierno en este caso", se pregunta la expresidenta Laura Chinchilla sobre el caso de Randall Zúñiga. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura ChinchillaRandall ZúñigaInamudelitos sexuales
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.