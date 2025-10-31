Sucesos

Mujer declara que presidenta del Inamu la abordó con una denuncia redactada contra Randall Zúñiga, pero ella declinó firmar

Denuncia afirma que se habría ofrecido pagar estudios académicos a la mujer, a cambio de firmar una denuncia pre-redactada contra el director del OIJ, Randall Zúñiga

Por Juan Fernando Lara Salas y Vanessa Loaiza N.
Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en la denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante.
Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en la denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante. (Foto: John Durán /Foto: John Durán)







