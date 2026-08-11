Política

54 profesores de Derecho de la UCR respaldan fallo de Sala Constitucional y rechazan discurso de ‘golpe de Estado’

Docentes manifestaron preocupación por las reacciones tras la resolución sobre magistrados suplentes y advirtieron sobre riesgos para la independencia judicial y el Estado de derecho

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Por Cristian Mora
Más de 50 docentes de la Facultad de Derecho de la UCR suscribieron un pronunciamiento en respaldo a la Sala Constitucional y en defensa de la independencia judicial. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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