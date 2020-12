Así reza el editorial de La Nación, del 30 de noviembre pasado, titulado «El gobierno no merece crédito». En ese momento, don Armando González y yo coincidíamos en que al Gobierno no se le podían aprobar créditos mientras no se comprometiera con reformas y ajustes significativos. Recientemente, sin embargo, don Armando cambió de posición y reprocha la mía en su columna del 27 de diciembre.