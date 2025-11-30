Editorial

Editorial: Una tormenta perfecta se cierne sobre Ucrania, su peor crisis desde 2022

Reveses bélicos, un escándalo de corrupción y presiones de Estados Unidos agudizan el peligro para su integridad. Europa ha reaccionado de la mejor manera, pero los esfuerzos por contener los riesgos deben ser más amplios

EscucharEscuchar
Por La Nación
(FILES) US President Donald Trump (L) shakes hands with Russia's President Vladimir Putin ahead of a meeting in Helsinki, on July 16, 2018. US President Donald Trump and Russian counterpart Vladimir Putin could meet for a summit as early as next week, the Kremlin said on August 7, 2025. The meeting would be the first between a sitting US and Russian president since Joe Biden met Putin in Geneva in June 2021, and comes as Trump seeks to broker an end to Russia's military assault on Ukraine. (Photo by Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski; el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el gobernante ruso, Vladimir Putin. (HANDOUT SARAH MEYSSONNIER ILYA PITALEV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialUcraniaMoscúDonald TrumpVolodimir Zelenskiplan de paz para Ucrania-RusiaVladimir Putin
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.