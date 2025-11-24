El Mundo

Negociaciones de paz respetarán plena soberanía de Ucrania, afirma Estados Unidos

Partes en negociación y aliados europeos celebran avances significativos en eventual documento de acuerdo para resolver conflicto

EscucharEscuchar
Por AFP
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ofreció una conferencia de prensa tras unas conversaciones a puerta cerrada sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EE. UU. en Ginebra, este 23 de noviembre. Fotografía:
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ofreció una conferencia de prensa tras unas conversaciones a puerta cerrada sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania en la Misión de EE. UU. en Ginebra, este 23 de noviembre. Fotografía: (FABRICE COFFRINI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Negociaciones de pazUcraniaRusiaSoberanía ucranianaPlan de TrumpMarco RubioVolodimir Zelenski
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.