El Mundo

Seis muertos y decenas de heridos tras ataque ruso con drones y misiles a Ucrania

Autoridades denunciaron un operativo ‘masivo y calculado’ dirigido contra población civil e infraestructura crítica

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta fotografía, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania este 14 de noviembre, muestra vehículos destruidos en el lugar de un ataque aéreo en Chornomorsk, región de Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Fotografía:
Esta fotografía, distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania este 14 de noviembre, muestra vehículos destruidos en el lugar de un ataque aéreo en Chornomorsk, región de Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto: (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaRusiaAtaque drones
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.