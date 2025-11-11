Un video revela la explosión que golpeó el puerto petrolero ruso tras ataque con misil ucraniano

Rusia sufre ataque en su puerto petrolero de Tuapse con posible misil ucraniano Flamingo, generando explosión e impacto en infraestructura.

Una poderosa explosión sacudió el estratégico puerto de Tuapse, en Rusia, tras un presunto ataque con un nuevo misil ucraniano de largo alcance llamado Flamingo. Imágenes difundidas muestran una enorme bola de fuego que se elevó desde el sitio, seguido de múltiples detonaciones que alarmaron a la población cercana.

El incidente ocurrió en la madrugada del martes en el muelle 167 del puerto de Tuapse, ubicado en el mar Negro. Este lugar resulta clave para las exportaciones de crudo rusas, una fuente esencial para el financiamiento de las operaciones militares contra Ucrania.

Inicialmente se creyó que el ataque había sido ejecutado con drones marítimos, pero fuentes en canales rusos de Telegram indicaron que se trató del misil Flamingo, un proyectil de largo alcance que alcanza hasta 3.000 km y posee una ogiva de 1.150 kg. Este armamento fue desarrollado y producido exclusivamente por Ucrania.

Según el canal For Freedom, el impacto dejó un gran cráter en una playa cercana, señal de que se usó una munición pesada, incompatible con el poder destructivo de un dron kamikaze convencional.

El Kremlin aseguró que logró interceptar cuatro embarcaciones no tripuladas con explosivos. No obstante, no se refirió directamente al posible uso del misil Flamingo en el ataque.

Desde hace semanas, Ucrania ha intensificado sus ofensivas contra infraestructura energética rusa, lo que ha provocado una reducción en las exportaciones de petróleo y una subida en los precios de los combustibles en el mercado interno ruso.

💥 Russia: Ukrainian FP-5 Flamingo cruise missile with a 1 ton warhead struck the Port of Tuapse on the Black Sea coast in Krasnodar region.

Key hub for Russian oil export. pic.twitter.com/OLlDw82FuV — Igor Sushko (@igorsushko) November 10, 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.