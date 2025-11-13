Zelenski sanciona a exsocio acusado de corrupción en Ucrania

La medida fue adoptada un día después de que Zelenski obligara a renunciar a sus ministros de Energía y Justicia por corrupción.

Kiev, Ucrania. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ordenó el jueves sancionar a su exsocio comercial envuelto en un escándalo de corrupción que estremece a un país desgastado por la invasión rusa.

La medida fue adoptada un día después de que Zelenski obligara a renunciar a sus ministros de Energía y Justicia, implicados en un sistema de lavado de dinero en el sector energético.

En medio del escándalo, Zelenski anunció el jueves que visitó a los soldados que combaten en la región sureña de Zaporiyia, donde el ejército ruso reivindicó avances.

La red eléctrica ucraniana se ha visto gravemente dañada por los ataques rusos, que han provocado cortes de energía antes del invierno.

El decreto presidencial impone sanciones económicas “personales especiales” contra Timur Mindich, un empresario de 46 años, incluido el congelamiento de sus bienes.

Los investigadores señalaron a Mindich como el cerebro de la trama en la que fueron desviados 100 millones de dólares en fondos del sector energético.

Mindich es copropietario de la productora Kvartal 95, fundada por Zelenski cuando el ahora presidente era un célebre comediante.

El empresario, quien abandonó Ucrania antes de que estallara el escándalo, también es sospechoso de haber influido en decisiones de altos funcionarios del gobierno, incluido el exministro de Defensa, Rustem Umerov, ahora secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

Los ministros ucranianos de Energía, Svitlana Grinchuk, y Justicia, German Galushchenko, renunciaron el miércoles a pedido de Zelenski tras la revelación del escándalo de corrupción.

Galushchenko, exministro de Energía, también está acusado de recibir “beneficios personales” a cambio del control sobre los flujos financieros del sector energético otorgado a Mindich.

Grinchuk no aparece directamente implicada en las denuncias de corrupción, pero medios ucranianos la consideran una persona de confianza de Galushchenko.

La implicación de Mindich, que la prensa ucraniana afirma que es un amigo cercano de Zelenski, es potencialmente perjudicial para este dirigente en tiempos de guerra y para el país que a aspira integrar la Unión Europea.

Un diplomático europeo en Kiev, que habló con AFP bajo condición de anonimato, declaró que el gobierno debe ser “limpiado de elementos corruptos” y agregó que este escándalo muestra que las agencias anticorrupción funcionan.

Alemania, uno de los principales donantes del bloque europeo, dijo que espera que Ucrania haga más para luchar contra la corrupción.

El primer ministro de Hungría, Victor Orban, uno de los principales críticos de Ucrania en el grupo, afirmó que el escándalo desveló “una mafia relacionada con la guerra con vínculos con el presidente”.