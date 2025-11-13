El Mundo

Zelenski sanciona a exsocio acusado de corrupción en Ucrania

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski impuso sanciones a su exsocio Timur Mindich, acusado de desviar 100 millones de dólares del sector energético.

Por AFP
Ukraine's President Volodymyr Zelensky looks on as he delivers a press conference at the headquarters of French national public television broadcaster "France Televisions" in Paris, on March 27, 2025. President Zelensky arrived in Paris on March 26, 2025, to attend the summit "Coalition of the willing" aimed at boosting Ukrainian security ahead of any potential ceasefire with Russia. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
La medida fue adoptada un día después de que Zelenski obligara a renunciar a sus ministros de Energía y Justicia por corrupción. (JULIEN DE ROSA/AFP)







