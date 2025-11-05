El Mundo

Putin advierte que Rusia podría reanudar pruebas nucleares

Putin amenaza con retomar las pruebas nucleares si Estados Unidos lo hace, tras declaraciones de Trump sobre reactivar los ensayos atómicos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump y Putin se reúnen en Alaska por primera vez desde la invasión de Ucrania, en una cumbre clave que podría definir el futuro del conflicto.
Trump y Putin se reúnen en Alaska por primera vez desde la invasión de Ucrania, en una cumbre clave que podría definir el futuro del conflicto. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







