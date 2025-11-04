El Mundo

Análisis: Europa carece de tropas y armas ante una amenaza rusa

Un informe del IFRI advierte que Europa enfrenta “vacíos militares críticos” para responder a un posible conflicto con Rusia. Conozca los detalles del reportaje.

Por AFP
El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante la reunión del Club de Discusión Valdai en Sochi el 2 de octubre de 2025.
Desde que Vladimir Putin lanzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, los países de la Unión Europea han aumentado el gasto militar. (MIKHAIL METZEL/AFP)







