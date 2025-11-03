El Mundo

Rusia avanza en Donetsk, Ucrania, y controla ya el 81% de la región

Ucrania refuerza su defensa en la ciudad estratégica, Pokrovsk. Conozca los detalles.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció declaraciones a la prensa en París, tras reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron. En una entrevista con France TV, Zelensky afirmó que Vladimir Putin “morirá en breve” y se refirió a los rumores sobre la salud del mandatario ruso.
En total, según Rusia, controla 19,2% de Ucrania. (AFP/AFP)







