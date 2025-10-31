El Mundo

Rusia prueba el dron nuclear Poseidón; Putin asegura que no hay forma de detenerlo

El Kremlin activó el sistema de propulsión nuclear del dron Poseidón y confirmó su autonomía bajo el mar, como parte de su programa de superarmas

Por O Globo / Brasil / GDA
En esta fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a una reunión de fiscales rusos en Moscú el 19 de marzo de 2025.
Putin reveló el éxito del dron nuclear Poseidón, parte de su arsenal avanzado, en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos. (ALEXEI NIKOLSKY/AFP)







