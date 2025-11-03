Trump afirma que Rusia y China realizan pruebas nucleares secretas

El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente chino Xi Jinping a su llegada a la base aérea de Gimhae, junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, el pasado 30 de octubre, para reunirse. Fotografía:

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que Rusia y China han llevado a cabo pruebas subterráneas de armas nucleares desconocidas para el público, y que Estados Unidos debería realizar ensayos similares.

En una entrevista con “60 Minutes” de CBS, Trump fue consultado sobre su reciente orden para reanudar pruebas nucleares, la primera de su tipo en más de tres décadas.

El mandatario respondió: “Estamos diciendo que vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países, sí”.

Trump mencionó que estos ensayos se realizan “a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo”, y agregó que Corea del Norte y Pakistán también estarían probando sus arsenales.

LEA MÁS: ONU: Ensayos de armas nucleares no deben permitirse ‘bajo ninguna circunstancia’

Sin embargo, la portavoz del gobierno chino, Mao Ning, negó las afirmaciones de Trump. Según Ning, China mantiene una política de desarrollo nuclear exclusivamente defensivo, respeta su compromiso de suspender los ensayos nucleares y no sería la primera en usar armas nucleares.

El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, relativizó las declaraciones del presidente, explicando que las pruebas planificadas por EE. UU. serían “explosiones no críticas”, destinadas a evaluar componentes de las armas sin detonar material nuclear.

Oficialmente Rusia y China no realizan detonaciones nucleares desde 1990 y 1996, respectivamente, y Estados Unidos firmó en 1996 un tratado de prohibición total de ensayos nucleares con fines militares o civiles.