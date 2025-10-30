El Mundo

ONU: Ensayos de armas nucleares no deben permitirse ‘bajo ninguna circunstancia’

La ONU pidió evitar cualquier reanudación de pruebas nucleares tras el anuncio de Donald Trump. El portavoz de António Guterres alertó sobre el alto riesgo de escalada y errores con consecuencias catastróficas.

Por AFP
UN Secretary-General Antonio Guterres speaks during a press conference on the day of a meeting to discuss future of stalled peace talks over the divided island of Cyprus at at the United Nations in Geneva on March 18, 2025. UN chief Antonio Guterres meets the rival Cypriot leaders for talks at the United Nations,
“Los riesgos nucleares actuales son alarmantemente altos y que deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”. (PIERRE ALBOUY/AFP)







ONUNaciones UnidasAntonio GuterresDonald TrumpJ.D. VanceEstados UnidosEnsayosArmas nucleares
