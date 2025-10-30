ONU: Ensayos de armas nucleares no deben permitirse ‘bajo ninguna circunstancia’

“Los riesgos nucleares actuales son alarmantemente altos y que deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”.

Naciones Unidas, Estados Unidos. Un portavoz de las Naciones Unidas dijo el jueves que los ensayos nucleares no deben permitirse “bajo ninguna circunstancia”, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su intención de reanudarlos.

“El secretario general ha afirmado reiteradamente que los riesgos nucleares actuales son alarmantemente altos y que deben evitarse todas las acciones que pudieran conducir a errores de cálculo o a una escalada con consecuencias catastróficas”, declaró Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, respondió el jueves que el país necesita realizar pruebas atómicas para garantizar que su arsenal nuclear “funcione correctamente”, sin dar detalles sobre el tipo de ensayos que Trump había anunciado.

“Es una parte importante de la seguridad estadounidense garantizar que este arsenal nuclear que tenemos realmente funcione correctamente, y eso forma parte de un régimen de pruebas”, dijo Vance a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó sobre la publicación de Trump en redes sociales en la que anunciaba que había ordenado realizar pruebas nucleares.

La declaración del presidente “habla por sí misma”, agregó Vance.