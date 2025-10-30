El Mundo

Trump y gobernador de California enfrentados por la reforma electoral que divide el estado

California vota la “Proposición 50”, una reforma electoral impulsada por Gavin Newsom para frenar la influencia de Donald Trump y favorecer a los demócratas.

Por AFP
El 22 de octubre de 2025, en Koreatown, Los Ángeles, se exhibe un cartel de "Vote Sí a la Propuesta 50" en la puerta de una casa, mientras voluntarios recorren el barrio antes de las elecciones del 4 de noviembre. En el corazón de Los Ángeles, un equipo de activistas llama incansablemente a las puertas, pidiendo a los votantes que permitan que California rediseñe su mapa electoral para favorecer a los demócratas y oponerse a Donald Trump.
