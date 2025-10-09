Cientos de soldados comienzan a ser desplegados en Chicago

Un soldado del contingente de la Guardia Nacional del Ejército de Texas montó guardia el martes en el Centro de Entrenamiento de la Reserva del Ejército en Elwood, Illinois, tras ser desplegado como parte de la respuesta federal a las operaciones de control migratorio en curso. Fotografía:

Washington, Estados Unidos. Centenares de soldados comenzaron a ser desplegados la noche del miércoles en el área metropolitana de Chicago, poco después de que el presidente Donald Trump pidiera encarcelar al alcalde de la ciudad y al gobernador de Illinois por falta de cooperación para impedir las protestas contra las redadas migratorias.

Cerca de 200 guardias nacionales de Texas y 300 más de Illinois iniciaron sus operaciones en la zona, anunció el ejército el miércoles por la noche, a pesar de que las autoridades locales se oponen a la medida y acudieron a la justicia para impedirlo.

“Esos soldados son empleados para proteger a los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a otro personal de gobierno que desempeña funciones federales”, indicó en X el Comando Norte de Estados Unidos, al informar del despliegue en la zona metropolitana y que tendrá el control de las tropas.

Chicago, la mayor ciudad de Illinois y la tercera del país, es el más reciente foco de la dura estrategia de Trump contra la inmigración ilegal, que genera denuncias de abusos de los derechos humanos y autoritarismo, manifestaciones y demandas ante la justicia.

La policía federal de inmigración o ICE ha desplegado decenas de agentes enmascarados en varias ciudades demócratas y está a cargo de realizar las redadas contra inmigrantes ilegales, bajo presión de declaraciones incendiarias de Trump.

Los alrededores del centro de detención de ICE en las afueras de Chicago son escenario a diario de protestas protagonizadas por decenas de activistas, que intentan bloquear la salida de los vehículos de los agentes.

En algunos casos ha habido lanzamiento de piedras y botellas.

La oposición demócrata impugnó la legalidad del despliegue de soldados ante los tribunales, acusando Trump de “castigar a sus enemigos políticos”.

Trump ya ha desplegado militares de la Guardia Nacional en otras ciudades demócratas como Los Ángeles, Washington y Memphis (sur), cada vez en contra de la opinión de las autoridades locales.