Trump invocaría ley de insurrección para enviar a ejército a ciudades de Estados Unidos

Agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) de Estados Unidos enmascarados permanecen detrás de una línea policial mientras residentes del vecindario de Brighton Park, en Chicago, confrontan a las fuerzas del orden en una gasolinera tras la presunta detención, por parte de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de un hombre no identificado que viajaba en su automóvil, en Chicago, Illinois, el 4 de octubre de 2025.

Washington, Estados Unidos. Donald Trump dijo el lunes que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente de Estados Unidos desplegar tropas federales para sofocar una rebelión, como parte de sus medidas contra ciudades gobernadas por demócratas.

“Tenemos una ley de insurrección por una razón. Si tuviera que aplicarla, lo haría”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. La declaración se produce luego de que los estados liderados por demócratas de Illinois y Oregón emprendieron acciones legales para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional que ordenó el republicano.

Una persona es detenida mientras residentes del barrio Brighton Park de Chicago se enfrentan a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y a otros agentes del orden en una gasolinera, después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presuntamente detuvieran a un hombre no identificado que viajaba en su automóvil, en Chicago, Illinois, el 4 de octubre de 2025. (OCTAVIO JONES/AFP)

“Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría”, agregó.

LEA MÁS: Trump anuncia primeros despidos por el ‘shutdown’ del gobierno de Estados Unidos

Noticia en desarrollo...