Trump presionó a Ucrania para que hiciera el sacrificio que ha rechazado durante toda la guerra

Donald Trump pidió a Volodimir Zelenski aceptar fuerte concesión a Rusia. La guerra entra en su cuarto año sin avances hacia un alto el fuego.

Por AFP
Esta combinación de imágenes muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) el 24 de febrero de 2025 y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski (der.) el 23 de febrero de 2025. Zelensky instó a Trump a negociar la paz en Ucrania, como lo hizo en Oriente Medio. Fotografía:
Trump exhortó a Zelenski a retirarse de los territorios aún controlados por Ucrania, que es una de las principales exigencias de Putin. (JIM WATSON TETIANA DZHAFAROVA/AFP)







