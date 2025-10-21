El Mundo

Estados Unidos descarta reunión inmediata entre Donald Trump y Vladimir Putin pese a anuncio del mandatario

Donald Trump no tiene previsto reunirse pronto con Vladimir Putin, pese a que el presidente había anunciado una cumbre en Budapest.

Por Redacción de La Nación
Los mandatarios se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto.
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió al presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska en Agosto. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







