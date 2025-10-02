El Mundo

Putin advierte respuesta a la creciente militarización de Europa

Desde Sochi, Vladimir Putin alertó sobre el aumento del gasto militar en Europa y prometió una “respuesta convincente” a las amenazas tras la guerra en Ucrania.

Por AFP
El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante la reunión del Club de Discusión Valdai en Sochi el 2 de octubre de 2025.
El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante la reunión del Club de Discusión Valdai en Sochi el 2 de octubre de 2025. (MIKHAIL METZEL/AFP)







