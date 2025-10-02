Putin advierte respuesta a la creciente militarización de Europa

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante la reunión del Club de Discusión Valdai en Sochi el 2 de octubre de 2025.

Sochi, Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que Moscú sigue atentamente “la militarización creciente de Europa” y prometió una “respuesta a las amenazas”, después de que los países europeos incrementaran su gasto en defensa a raíz de la ofensiva de Moscú en Ucrania.

“La respuesta a las amenazas será, como mínimo, muy convincente. Y sí, digo la respuesta. Nosotros nunca hemos iniciado una confrontación militar”, declaró Putin durante un foro en Sochi, en el suroeste de Rusia.

