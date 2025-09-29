El Mundo

Putin retira a Rusia del convenio europeo contra la tortura en medio de críticas internacionales

Vladimir Putin firmó la salida de Rusia del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura. La decisión genera preocupación por la situación en las cárceles rusas y coincide con denuncias de violaciones de derechos humanos en Ucrania.

Por AFP
En esta fotografía distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión de fiscales rusos en Moscú el 19 de marzo de 2025.
Dos relatores especiales de la ONU dijeron a principios de este mes que la decisión de retirarse del tratado “levanta señales de alerta sobre lo que está ocurriendo tras las rejas” en las cárceles rusas. (ALEXEI NIKOLSKY/AFP)







RusiaVladimir PutinConvenio europeoTortura
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

