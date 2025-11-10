Rusia reivindica avances en el frente, mientras Ucrania lanza gran operación anticorrupción

Un hombre por una calle durante un apagón en Kiev el domingo 9 de noviembre, tras los ataques con misiles y drones rusos contra la infraestructura energética ucraniana. Foto:

Kiev y Moscú. La guerra en Ucrania vivió este lunes un nuevo contraste entre el frente militar y el interno. Mientras Rusia aseguró haber logrado nuevos avances territoriales y afirmó que “es una ilusión pensar que Ucrania puede ganar la guerra”, las autoridades ucranianas anunciaron una amplia operación anticorrupción en el sector energético, uno de los más golpeados por el conflicto.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia mantiene la iniciativa militar y que el conflicto “solo terminará cuando se alcancen los objetivos fijados al inicio de la ofensiva”.

“El régimen de Kiev y los europeos creen que Ucrania puede ganar la guerra y asegurar sus intereses por medios militares. Es la ilusión más profunda en la que se han dejado llevar. La situación en el frente indica lo contrario”, manifestó el funcionario.

El Ministerio de Defensa ruso informó que las fuerzas de Moscú tomaron el control de tres aldeas: Slodkie y Nove, en la región de Zaporiyia, y Gnativka, en Donetsk.

Según el reporte oficial, el ejército ruso busca aprovechar su superioridad en personal y equipamiento, aunque los avances siguen siendo lentos y costosos, casi cuatro años después del inicio de la invasión.

Redadas anticorrupción en Kiev

En paralelo, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció una “operación a gran escala” para desarticular una presunta red de corrupción de alto nivel en el sector energético estatal, que incluye a la empresa Energoatom, principal operadora de energía nuclear del país.

Según la NABU, el esquema habría permitido influenciar decisiones en empresas estratégicas mediante sobornos y desvío de fondos.

Las redadas fueron ejecutadas junto con la Fiscalía Especial Anticorrupción, que difundió imágenes de bolsas llenas de dólares y euros, aunque no precisó el lugar ni la fecha de la incautación.

El operativo ocurre tras varios meses de tensiones entre las agencias anticorrupción y el gobierno del presidente Volodímir Zelenski, quien este año intentó limitar la independencia de esos organismos.

La iniciativa provocó las primeras protestas ciudadanas desde el inicio de la invasión rusa en el 2022.

Entre los investigados figuran el exministro de Energía German Galushchenko y Timur Mindich, allegado a Zelenski y antiguo socio del mandatario en el estudio de producción televisiva Kvartal 95. La NABU no confirmó oficialmente sus nombres.

La lucha contra la corrupción es uno de los temas más sensibles para Kiev, especialmente ante sus aspiraciones de ingresar a la Unión Europea, que exige avances tangibles en materia de transparencia institucional.