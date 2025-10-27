Columnistas

Putin sube impuestos para seguir la guerra

El presupuesto presentado por el gobernante ruso para el periodo 2026-2028 revela un giro fiscal que podría hundir la economía y encender el descontento social. Pero a pesar del desgaste, el Kremlin apuesta a la represión y el reclutamiento forzado

EscucharEscuchar
Por Sergei Guriev
Vladimir Putin ofreció una recepción en honor de los líderes extranjeros que participan en las celebraciones del Día de la Victoria en el centro de Moscú el 9 de mayo de 2024. Rusia conmemora el 79.º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. (Foto de Mikhail METZEL / PISCINA / AFP)
En mayo del año pasado, Vladimir Putin, ofreció una recepción para los líderes extranjeros que participaron en las celebraciones del Día de la Victoria, en Moscú. Rusia conmemoró el aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. (MIKHAIL METZEL/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vladimir Putinguerra en Ucrania

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.