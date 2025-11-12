El Mundo

Dos ministros de Ucrania dimiten por escándalo de corrupción

Zelenski exige la renuncia de dos ministros implicados en un escándalo de corrupción que pone a prueba su liderazgo y la aspiración europea de Ucrania.

EscucharEscuchar
Por AFP
Volodimir Zelensky en una conferencia de prensa junto a Antonio Costa, con banderas de Ucrania y la Unión Europea al fondo, 1°. de diciembre de 2024.
Los investigadores acusaron a un aliado clave de Zelenski de orquestar una trama de desvío de fondos de un valor de 100 millones de dólares. (SERGEI SUPINSKY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ZelenskiMinistros de Energía y JusticiaUcraniaCorrupción
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.