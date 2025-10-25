El Mundo

Ucrania pide a sus aliados protección aérea tras bombardeos rusos que dejaron cuatro muertos

Zelenski y sus aliados se reunieron para discutir el suministro de armas de largo alcance y sistemas de protección aérea

Por AFP
Kiev, Ucrania. Ucrania, invadida por Rusia en febrero de 2022, anunció este jueves que rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua, a la que acusó de reconocer una “soberanía” rusa sobre cinco regiones ucranianas ocupadas por Moscú.
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski declaró el sábado que, desde principios de año, Rusia ha lanzado contra Ucrania “alrededor de 770 misiles balísticos” y más de “50 misiles Kinjal”. Foto: (GENYA SAVILOV/AFP)







