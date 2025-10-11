Zelenski insta a Trump a mediar por la paz en Ucrania tras nuevos bombardeos rusos

Esta combinación de imágenes muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) el 24 de febrero de 2025 y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski (der.) el 23 de febrero de 2025. Zelensky instó a Trump a negociar la paz en Ucrania, como lo hizo en Oriente Medio. Fotografía:

Kiev, Ucrania. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, urgió este sábado a Donald Trump a mediar para poner fin a la guerra en Ucrania, en un esfuerzo similar al que llevó a cabo el expresidente estadounidense en Oriente Medio, tras lograr un cese al fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

La solicitud se produjo después de uno de los mayores bombardeos rusos contra la red energética ucraniana, que dejó sin electricidad a cientos de miles de hogares en Kiev y provocó la muerte de un niño de siete años.

“Si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia”, afirmó Zelenski en un mensaje en Facebook, calificando de “extraordinario” el logro de Trump en Oriente Medio y describiendo la conversación telefónica que mantuvieron como “positiva y productiva”.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha intentado sin éxito poner fin a la guerra en Ucrania, el conflicto más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado con la invasión rusa en 2022. Sus esfuerzos se han visto ralentizados por la atención global centrada en Gaza.

En agosto, Trump se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, sin lograr ningún acuerdo de paz, aunque desde entonces las relaciones entre Trump y Zelenski han mejorado. Tras meses sugiriendo que Ucrania podría ceder territorio, Trump afirmó en septiembre que el país podría recuperar toda su superficie con apoyo de la Unión Europea y la OTAN.

La primera dama estadounidense, Melania Trump, indicó que ha estado en contacto con Putin respecto al destino de los niños ucranianos deportados a Rusia en el marco del conflicto.

Nuevos ataques contra la infraestructura

Otro bombardeo ruso dirigido a la red eléctrica dejó sin luz varias zonas de la región de Odesa, en el sur de Ucrania. Desde el inicio de la invasión, Moscú ha atacado sistemáticamente la infraestructura energética cada invierno, dejando a millones de hogares sin electricidad ni calefacción y perturbando el suministro de agua.

Ucrania denuncia que estos ataques constituyen crímenes de guerra, mientras Rusia sostiene que la infraestructura eléctrica también abastece a su aparato militar y niega apuntar a civiles.

Una delegación ucraniana viajará “a principios de la próxima semana” a Estados Unidos para abordar sanciones, energía y defensa antiaérea, y discutir el posible congelamiento de activos rusos, informó Zelenski.

Mientras Kiev enfrenta nuevos cortes de luz y bombardeos, el presidente ucraniano busca que la presión internacional, liderada por EE. UU., permita abrir un camino hacia el fin de un conflicto que ha devastado a la población civil y a la infraestructura del país.