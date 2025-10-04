El Mundo

Ucrania reporta un muerto y 30 heridos tras ataque ruso a estación de tren en el este

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, urge acción global contra ataques rusos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Un helicóptero de bomberos sobrevuela Kyiv mientras los rescatistas trabajan en edificios residenciales dañados por la mayor ofensiva aérea de Rusia hasta la fecha. (Foto: Genya Savilov / AFP)
Un helicóptero de bomberos sobrevuela Kyiv mientras los rescatistas trabajan en edificios residenciales dañados por la mayor ofensiva aérea de Rusia hasta la fecha. (Foto: Genya Savilov / AFP) (GENYA SAVILOV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RusiaUcraniaAtaqueEstación de trenBombardeo
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.