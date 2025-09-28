El Mundo

Ataque masivo de Rusia deja cuatro muertos y más de 70 heridos en Ucrania

Esfuerzos diplomáticos entre ambos países para detener la guerra han fracasado hasta ahora

EscucharEscuchar
Por AFP
Ataque ruso
Ataque ruso duró 12 horas. (Imágenes con fines ilustrativos) (Photo by Oleksandr Magula / AFP) (OLEKSANDR MAGULA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kiev UcraniaRusiaVolodímir Zelenski
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.