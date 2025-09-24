Estados Unidos exige a Rusia detener la ‘matanza’ en Ucrania

Serguéi Lavrov es el Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia.

Nueva York, Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a Rusia a detener la “matanza” en Ucrania durante una reunión con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en Nueva York, este miércoles.

Esto sucedió un día después de que que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que Ucrania puede recuperar todos los territorios ocupados por los rusos.

LEA MÁS: que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera que Ucrania puede recuperar todos los territorios ocupados por los rusos.

Rubio “reiteró el llamamiento del presidente (Donald) Trump para que cese la matanza y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia una resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado Tommy Pigot.