El Mundo

Ucrania confirma ataques a infraestructura ferroviaria en Rusia en medio del conflicto

La inteligencia militar de Ucrania se atribuye dos operaciones de sabotaje en Rusia

EscucharEscuchar
Por AFP
Un helicóptero de bomberos sobrevuela Kyiv mientras los rescatistas trabajan en edificios residenciales dañados por la mayor ofensiva aérea de Rusia hasta la fecha. (Foto: Genya Savilov / AFP)
Un helicóptero de bomberos sobrevuela Kyiv mientras los rescatistas trabajan en edificios residenciales dañados por la mayor ofensiva aérea de Rusia hasta la fecha. (Foto: Genya Savilov / AFP) (GENYA SAVILOV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaRusiaRed ferroviariaPlanta química
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.