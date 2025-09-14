Ucrania confirma ataques a infraestructura ferroviaria en Rusia en medio del conflicto

Un helicóptero de bomberos sobrevuela Kyiv mientras los rescatistas trabajan en edificios residenciales dañados por la mayor ofensiva aérea de Rusia hasta la fecha. (Foto: Genya Savilov / AFP)

Kiev, Ucrania. Ucrania llevó a cabo dos operaciones de sabotaje este fin de semana contra la red ferroviaria rusa, que dejaron al menos tres muertos, informó el domingo una fuente del servicio de inteligencia militar ucraniano (GUR).

En un mensaje transmitido a AFP, esta fuente anónima afirmó que el GUR, en cooperación con unidades del ejército, llevó a cabo el ataque del sábado en la región rusa de Oriol, así como otro el domingo en la región de Leningrado.

Dos trenes descarrilaron el domingo en la mañana en áreas distintas de la región de Leningrado, anunció el gobernador regional Alexander Drozdenko en Telegram.

El GUR solo reivindicó uno de estos dos incidentes e indicó que hizo explotar, alrededor de las 2:30 a. m. del domingo, un tramo de la vía férrea entre las ciudades de San Petersburgo y Pskov.

Según el gobernador ruso, este incidente provocó el descarrilamiento de un tren de mercancías que transportaba 15 vagones cisterna vacíos, sin causar víctimas, mientras que el GUR afirma que las cisternas fueron “destruidas con su combustible”.

Medios rusos publicaron imágenes que muestran varias cisternas volcadas junto a la vía férrea.

En la misma región, otro descarrilamiento provocó el domingo la muerte del conductor del tren, cerca de la estación Semrino en el distrito de Gachina, según el gobernador regional.

El sábado, se había informado de una explosión en un tramo de vía férrea a más de 800 kilómetros de allí, en la región rusa de Oriol.

Según las autoridades, causó la muerte de tres militares de la Rosgvardia, la guardia nacional rusa.

La red ferroviaria rusa se ha visto afectada varias veces por descarrilamientos, explosiones e incendios desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

Por otro lado, Ucrania también atacó el sábado una planta química de la región rusa de Perm, a más de 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana, según un mensaje enviado a AFP por una fuente del GUR.

El ataque se llevó a cabo con drones contra la fábrica Metafrax Chemicals PJSC, que produce sustancias que se usan en la elaboración de explosivos, indicó la fuente.

El sábado, el gobernador de Perm, Dmitri Majonin, había indicado en Telegram que una “empresa industrial” de la ciudad de Gubaja, había sido atacada por un dron, sin causar víctimas. Según el dirigente, la planta siguió funcionando “con normalidad” tras el ataque.