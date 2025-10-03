Rusia lanza su mayor ataque contra red de gas de Ucrania

En la imagen se observa a un hombre de espaldas a un edificio dañado por un reciente ataque ruso en Kramatorsk, al este de Ucrania, este 2 de octubre. Foto:

Kiev, Ucrania. Rusia llevó a cabo el jueves por la noche su mayor ataque contra la red gasística de Ucrania desde el inicio de la invasión en el 2022, informó este viernes en Kiev la empresa estatal de gas.

El ejército de Moscú atacó de forma implacable la red eléctrica de Ucrania en una serie de ofensivas nocturnas que por algunos momentos llegó a dejar a millones de personas en la oscuridad y sin calefacción, mientras las temperaturas ya están por debajo de cero.

“El enemigo llevó a cabo el mayor ataque masivo contra la infraestructura de producción de gas desde el inicio de la guerra”, declaró la empresa estatal ucraniana de gas Naftogaz en un comunicado.

“Como resultado de este ataque, una parte significativa de nuestras instalaciones ha resultado dañada. Algunos de los daños son importantes”, afirmó el presidente de Naftogaz, Serguéi Koretski.

Unos 35 misiles y 60 drones fueron lanzados contra instalaciones de gas en el este y el centro de Ucrania.

“Algunos fueron derribados con éxito. Desafortunadamente, no todos”, detalló.

El Ministerio de Energía de Ucrania confirmó que hubo cortes de electricidad en varias regiones, sin ofrecer más detalles.

El ejército de Rusia indicó que atacó el complejo “militar-industrial” de Ucrania en una ofensiva combinada con misiles y drones.

Los cortes masivos de electricidad en Ucrania son menos comunes ahora que durante el invierno del 2022 y del año siguiente, cuando los ataques rusos promovieron apagones generalizados en todo el país.

La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto en el 2024 contra el exministro de Defensa de Rusia y su principal comandante del ejército por los ataques a la red eléctrica de Ucrania, que afirmó que constituyen un crimen de guerra.

Ucrania también ha lanzado ataques con drones de largo alcance contra las refinerías de petróleo de Rusia, con el objetivo de cortar los ingresos del sector energético que son vitales para financiar al ejército de Moscú.

Una fuente en el servicio de seguridad SBU de Ucrania declaró a AFP, este viernes, que Kiev atacó una refinería a unos 1.400 kilómetros del frente en la región rusa de Orenburgo.

Videos no verificados en las redes sociales mostraron un dron estrellándose contra lo que parecía ser una refinería, donde se veían una columna de humo.