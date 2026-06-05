Editorial

Editorial: Una justicia que castiga aunque absuelva

Cuando un proceso se extiende más allá de toda proporción humana, la verdad se degrada, los testigos mueren o se mudan, la memoria se corrompe, los documentos se extravían. La justicia tardía no es justicia; es arqueología forense practicada sobre los huesos de un conflicto que ya nadie recuerda con claridad

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Por La Nación
Este viernes 29 de mayo del 2026 se leyó la sentencia del juicio por supuestos pagos indebidos en negocios de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros. El Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es uno de los imputados.
El viernes 29 de mayo, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría fue absuelto por peculado en el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, por el caso Reaseguros, en el que se juzgaron hechos denunciados hace 25 años. (Jose Cordero/José Cordero)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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