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‘Lawfare’: el arma que usaron contra Miguel Ángel Rodríguez

El caso contra el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría es un manual criollo de ‘lawfare’, donde algunos se subieron a ese carruaje a costa del expresidente

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Por Cristian M. Arguedas A.
Este viernes 29 de mayo del 2026 se leyó la sentencia del juicio por supuestos pagos indebidos en negocios de reaseguros del Instituto Nacional de Seguros. El Expresidente Miguel Ángel Rodríguez es uno de los imputados.
El expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, absuelto este viernes 29 de mayo por peculado en el caso Reaseguros del INS, aseguró que su mayor satisfacción fue escuchar a la presidenta del Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública, Mercedes Muñoz, afirmar que no había ni un solo hecho que lo relacionara con un plan delictivo. (Jose Cordero/José Cordero)







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