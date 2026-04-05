Editorial

Editorial: Sin integridad no hay desarrollo: la advertencia ignorada en Costa Rica

Un informe de la OCDE insiste en la importancia de la probidad como activo estratégico de gobiernos y empresas. Costa Rica ha avanzado en normas anticorrupción, pero sigue rezagada en lo más crítico: hacerlas cumplir

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Por La Nación
25/02/2025, San José, Asamblea Legislativa, recorrido por la asamblea, para hacer fotografías ilustrativas del Lobby en la asamblea.
En Costa Rica, hay un preocupante rezago en la regulación del cabildeo o 'lobby': apenas logramos un 20% de cumplimiento en regulación, y cero en implementación, a enorme distancia del promedio OCDE, de 43% y 38%, respectivamente. (Jose Cordero/José Cordero)







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