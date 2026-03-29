Política

OCDE: falta de regulación del lobby y debilidades en acceso a información debilitan la lucha contra la corrupción en Costa Rica

Costa Rica se mantiene por debajo del promedio de la OCDE en indicadores de transparencia y control de influencia en las decisiones públicas

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Por Lucía Astorga
25/02/2025, San José, Asamblea Legislativa, recorrido por la asamblea, para hacer fotografías ilustrativas del Lobby en la asamblea.
La OCDE volvió a señalar a Costa Rica por la falta de regulación del lobby y debilidades en acceso a información. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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