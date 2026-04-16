Editorial

Editorial: San José y el creciente problema que hoy ocupa sus aceras

Hasta setiembre pasado, el IMAS estimó que 7.133 personas viven en condición de calle en Costa Rica, más de la mitad en la capital; la cifra creció un 46% en siete años. Lo que se manifiesta en las calles de San José es el fracaso de múltiples instituciones a la vez: salud mental, adicción, redes familiares, vivienda

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Por La Nación
Habitantes de calle; Indigentes; Casco central; Indigencia; Personas en condición de calle
En la indigencia se hacen visibles las limitaciones del Estado y la ausencia de una estrategia integral. Foto tomada frente al costado norte de la Estación al Pacífico. (Rafael Pacheco Granados)







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