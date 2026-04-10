Cierres viales en San José por Transitarte: estas son las calles cerradas, así como el día y hora en que reabrirán el paso

Calle 15 en San José es una de las vías que está cerrada por Transitarte 2026.

El corazón de San José se convertirá en una ciudad peatonal, gracias al Festival Transitarte 2026. Al menos así se mantendrá hasta este domingo, con varios cierres viales en importantes calles de la capital.

Desde anoche, la Municipalidad de San José empezó el cierre de calles en los alrededores del Parque Nacional hasta llegar a la Plaza de la Democracia, que este año también albergará actividades.

El primer bloqueo se realizó ayer, a las 8 p. m., en Calle 15, ubicada frente al Tribunal Supremo de Elecciones. Esta vía estará cerrada hasta el lunes 13 de abril, a la 1 a. m.

Además, este viernes al mediodía se cerraron dos calles más. Se trata de Avenida 3, frente a la estación de tren del Atlántico (la cual pasa por el Parque Nacional y la Biblioteca Nacional) y Calle 19, en barrio La California, en los alrededores del Parque Morazán.

Ambas rutas reabrirán el lunes 13 de abril, a la 1 a. m.

Otro detalle importante es que los cierres vehiculares obligaron a cambiar la parada de buses ubicada al costado norte del Parque Nacional. Esta se trasladó al costado sur del parque, frente a la Asamblea Legislativa; por allí pasan rutas como Sabanilla-San José, Ipis - Facio - Zetillal y Tres Ríos- San José (por Calle Vieja y Pista).