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Cierres viales en San José por Transitarte: estas son las calles cerradas, así como el día y hora en que reabrirán el paso

La Municipalidad de San José ejecutó varios bloqueos de vías con motivo del festival cultural

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Por Juan Pablo Sanabria
08/07/2024 San José. Desde este lunes, y hasta el jueves 11 de julio, el paso de vehículos por el puente Las Damas estará completamente cerrado debido a trabajos de rehabilitación. El cierre afectará el tramo desde el costado norte del edificio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en calle 15, hasta la salida de calle 9. Foto: Rafael Pacheco Granados
Calle 15 en San José es una de las vías que está cerrada por Transitarte 2026. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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