El telón se levanta en honor a Lucho Barahona: le dedicarán festival internacional en Costa Rica

Grupos internacionales participarán en la actividad, con una variada oferta de propuestas escénicas

Por Fátima Jiménez
Lucho Barahona, figura clave del teatro costarricense y maestro de varias generaciones, falleció en enero del 2026. (Jose Cordero)







