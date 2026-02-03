El telón se levanta en honor a Lucho Barahona: le dedicarán festival internacional en Costa Rica

Lucho Barahona, figura clave del teatro costarricense y maestro de varias generaciones, falleció en enero del 2026.

Del 10 al 19 de abril, con la primera edición del Festival Iberoamérica Teatral (Fitcr), Costa Rica se convertirá en un gran escenario para celebrar el teatro. La iniciativa busca devolver protagonismo a la dramaturgia, como un arte que invita al pensamiento crítico y al encuentro entre artistas y público.

El Fitcr reunirá compañías de Latinoamérica y Europa, con la participación de grupos de Colombia, Argentina, Chile, Honduras, El Salvador, Perú, México, Uruguay, España y Costa Rica. Desde su debut, el festival pretende consolidarse como una plataforma para el intercambio creativo y la proyección del teatro iberoamericano.

Además, esta primera edición estará dedicada a Lucho Barahona, un referente del teatro nacional, reconocido por su labor como actor, dramaturgo y maestro. Su legado, según los organizadores, marcó la historia escénica costarricense y la formación de nuevas generaciones de artistas.

Un espacio para el encuentro

Para Laura Santamaría, directora de la Compañía Nacional de Teatro y del festival, el Festival Iberoamérica Teatral nace como un espacio de encuentro, diálogo y celebración de las artes escénicas.

“Esta primera edición reúne miradas diversas, lenguajes contemporáneos y propuestas de alta calidad artística que dialogan con nuestro tiempo, nuestras preguntas y nuestras realidades”, aseguró Santamaría.

El Teatro Nacional, el Melico Salazar y otros espacios culturales serán sede del festival, que aspira a consolidarse como una cita anual. (MCJ)

La actividad contará con clases magistrales

El evento también incluirá talleres, clases magistrales y conversatorios, pensados para fomentar la formación artística y profesional. Con estas actividades, el festival busca posicionar a Costa Rica como un punto de referencia para el intercambio escénico y el turismo cultural sostenible.

Las presentaciones se realizarán en algunos de los recintos más emblemáticos del país: el Teatro Nacional, el Teatro Popular Melico Salazar, el Teatro de La Aduana Alberto Cañas, el Teatro 1887, el Teatro de la Danza y el Teatro La Villa, en Desamparados. La intención es ampliar el acceso del público y descentralizar la oferta teatral.

En total, participarán más de 20 agrupaciones, entre internacionales y nacionales. De otros países llegarán compañías como La Congregación Teatro (Colombia), Compañía Criolla (Argentina), La Mandrágora Teatro (México), La Mayu – Teatro para Niñas y Niños (Perú), Santiago Sanguinetti – Compañía Abuela Katiusha (Uruguay) y La Llave Maestra (España/Chile).

Por Costa Rica, estarán presentes grupos como Teatro El Jardín del Cuento, Aguja Teatro, Los Malafachas – Teatro Circo Clown, Compañía La Bicicleta, Teatro Nacional y la Compañía Nacional de Teatro, entre otros.

Funciones, talleres y clases magistrales formarán parte del programa del Festival Iberoamérica Teatral, que busca fortalecer la formación artística y profesional en el país. (MCJ)

Un homenaje con sentido

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, señaló que el reconocimiento a Barahona responde a la profunda huella que el dramaturgo dejó en la escena costarricense, así como en la formación de generaciones de artistas.

“Lucho entendió el teatro como un espacio de libertad, de pensamiento crítico y de profunda humanidad. Su voz, su cuerpo en escena y su compromiso ético con el oficio ayudaron a transformar el teatro costarricense y a formar generaciones enteras de artistas y espectadores”, comentó Rodríguez.

“Este festival se levanta también desde su legado: el de un teatro vivo, honesto, incómodo cuando debía serlo y siempre necesario”, agregó.

Según informó Cultura, el objetivo es que el festival se consolide como un evento anual desde su primera edición. Para más detalles, como horarios y programación de actividades, el público puede consultar los canales oficiales de la cartera.